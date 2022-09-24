Донецк, 24 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом 24 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«При обстреле Петровского района города по улице Соцгородок… боевики ранили мужчину 1961 года рождения и женщину 1961 года рождения», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку натовскими снарядами.