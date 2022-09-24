Брюссель, 24 сентября 2022, 17:18 — REGNUM Евросоюз (ЕС) должен серьёзно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о возможности применения Россией ядерного оружия. Такое мнение в интервью «Би-би-си» высказал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель: «Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез. Сейчас, безусловно, опасный момент».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Министерство иностранных дел Российской Федерации

В этой связи Боррель призвал европейские страны продолжить помощь бывш. УССР, в том числе и оружием, а также продолжать политику экономических санкций. «Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: «У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия». Это, безусловно, тревожный курс, однако нам нужно продолжать поддерживать [бывш. УССР]», — сказал он.

По словам Борреля, конфликт должен быть урегулирован «дипломатическими средствами», но так, чтобы «сохранить суверенитет и территориальную целостность [бывш. УССР]». «В противном случае, завершив войну, мы не достигнем мира и получим еще одну войну [в будущем]», — говорит он.

В своём телеобращении в среду, 21 сентября Владимир Путин заявил, что Россия может в случае угрозы её суверенитету и территориальной целостности применить ядерное оружие. «Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал президент.