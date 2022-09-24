Москва, , 17:32 — REGNUM Правила призыва в рамках частичной мобилизации должны неукоснительно выполняться, а случаи, которые могут подрывать доверие граждан, необходимо исключить. Об этом говорится в заявлении главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, опубликованного 24 сентября в телеграм-канале СПЧ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

С заявлением Фадеев обратился к Министерству обороны, а также направил письмо главе ведомства Сергею Шойгу. Он отметил, что есть случаи призыва людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту.

«Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — констатировал глава СПЧ.

По его словам, абсолютное большинство российских граждан готово исполнить свой долг. Однако выявился «ряд проблем», требующих срочного решения для снятия обеспокоенности граждан и устранения возможных поводов «для противника плодить фейки».

Также есть случаи, когда добровольцам отказывали в приёме из-за «выполненного» военкоматом плана. С каждым человеком нужно работать тщательно, а не для плана, подчеркнул Фадеев.

Есть и другие случаи: в Башкирии призвали многодетных отцов, в Свердловской области — медсестёр и акушерок. В Волгоградской области мобилизовали не служившего 58-летнего директора школы, в Смоленской области — 57-летнего пенсионера-агронома, имеющего дочь-инвалида.

«Палочный подход недопустим», — сообщил Фадеев.

Глава СПЧ призвал подробно разъяснить, кто именно призывается, и инструктировать призывников о том, что с собой брать. Некоторым вручают повестку в два часа ночи, будто уклонистам. Такой стиль работы вызывает недовольство, добавил он.

В письме Шойгу Фадеев попросил срочно урегулировать вышеупомянутые проблемы.

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