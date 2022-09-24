Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Компани Warner Bros. прокомментировала слухи о ссоре актрис Оливии Уайлд и Флоренс Пью после съёмок картины «Не волнуйся, солнышко» (Don’t Worry Darling). Об этом 24 сентября пишет Entertainment News.

Cristiano Del Riccio Оливия Уайлд

В студии опровергли предположения о конфликте артисток. «Любой слух о конфликте между студией и Оливией просто не соответствует действительности», — заявили в Warner Bros.

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ИА REGNUM напоминает, что в августе 2022 года Оливия Уайлд утверждала, что Шайа ЛаБаф покинул проект «Не волнуйся, солнышко» из-за его подхода к репетициям и исполнению роли. В ответ на это артист заявил, что отказался от работы из-за конфликтов в расписании. Он также опубликовал видео, в котором Уайлд сказала, что ситуация станет тревожным звонком для «мисс Фло», тем самым спровоцировав слухи о конфликте с Флоренс Пью.