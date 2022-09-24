Донецк, 24 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке 10 мин.