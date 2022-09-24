Москва, , 17:04 — REGNUM В России и Белоруссии таможенный контроль будет вестись по единым стандартам, правило устанавливается законом о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства Москвы и Минска, который подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Договор устанавливает единые стандарты проведения таможенного контроля и категорирования лиц, совершающих таможенные операции, функционирования мобильных групп и информационного взаимодействия таможенных служб в рамках Союзного государства», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, договор предусматривает создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками и мониторинга проведения таможенных операций России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на полгода продлили временный запрет на вывоз за пределы республики зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху и ряд других злаков.

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