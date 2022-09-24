Москва, , 17:03 — REGNUM Изменения в Водный кодекс РФ могут быть внесены, чтобы урегулировать использование рек для рафтинга, отметил зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

Сплав по горной реке Никита Устинов © ИА REGNUM

Депутат рассказал о состоявшемся заседании рабочей группы по развитию экстремальных видов туризма.

«В своём выступлении на заседании отметил, что такой экстремальный вид туризма, как «рафтинг», является одним из востребованных в туристской сфере России. Данные услуги массово организовываются и оказываются в том числе в Краснодарском крае на реках Малая Лаба и Мзымта. Однако вопрос правомерности использования рек для оказания услуг «рафтинга» остается не урегулированным. Поэтому эксплуатация маломерных судов с целью извлечения прибыли возможна только при наличии договора водопользования», — отметил Кривоносов в своём телеграм-канале.

По его словам, заключение подобных договоров для предпринимателей становится непреодолимым препятствием из-за невозможности выполнения всех установленных требований.

«Внесение соответствующих изменений в Водный кодекс РФ позволит изменить сложившуюся ситуацию. В этой связи в ближайшее время состоятся дополнительные консультации по данному вопросу», — заключил депутат.

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