Манчестер, Великобритания, 24 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность предложения контракта с 31-летним испанским голкипером Давидом Де Хеа. Об этом 24 сентября сообщает издание The Telegraph.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Давид де Хеа

По информации источника, в клубе размышляют, стоит ли активировать опцию продления контракта до 2024 года. Действующее соглашение Де Хеа с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

За «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выступает с 1 июля 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро.