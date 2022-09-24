24 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Италии последствиями в том случае, если на досрочных парламентских выборах в стране (пройдут 25 сентября) победят правые.

Анна Царькова, , 17:57 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Италии последствиями в том случае, если на досрочных парламентских выборах в стране (пройдут 25 сентября) победят правые.

Развал Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если после выборов ситуация пойдет по сложному пути, у нас есть инструменты, как они были в случаях с Польшей и Венгрией», — сказала 23 сентября глава Европейской комиссии.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что дескать, вот вам и хваленная европейская «демократия». Иные указали на то, что в Евросоюзе есть разногласия, которые могут привести к развалу ЕС.

«Да здравствуют демократические страны, самые демократические в мире!..» — отреагировал Антон.

«Дерьмократия, однако… Едрить её за ногу», — добавил Алексей Ч.

«Нет, это не вмешательство в выборы суверенного государства — это святая демократия!» — с сарказмом отметил Паха.

«Эта демократия — она кого надо демократия ©», — смеется один из участников обсуждения.

«Демократия — это когда твоему народу запрещено выбирать не демократические партии», — иронизирует Mikhail E.

«Они бы себя уже открыто называли тем, кем являются. Или демократия это то самое и есть на сегодня?» — недоумевает Инна.

Урсула фон дер Ляйен European People's Party

«Главное, чтобы выбрали очередного соросенка. Тогда будет «демократия» в Италии. Другого не дано», — с сарказмом добавил Rusvitalielli.

«Выборы — это демократия. Решение народа — демократия. Тогда почему в результате волеизъявления народа демократия вдруг исчезает? Где… логика?! А, простите, я не понимаю. Это же другое», — пишет Алексей.

«У демократии есть два мнения — моё и неправильное», — смеется Viktor H.

«Евроконцлагерь», — добавил Иван В.

«А кто-то считал СССР, а теперь и Россию «тоталитарными диктатурами»…» — написала Larisa A.

«Вероятно, у нас есть шанс увидеть развал ЕС», — отметил Danil K.

«Евросоюз — это карточный домик, теперь даже слепой видит, что всё их единство шито белыми нитками… А вообще Евросоюз — это бизнес-проект по контролю над Европой. Кто такие депутаты Европарламента? Никто их из людей не выбирал, все они некомпетентные, туповатые, но очень любящие бабло особи, назначенные для выполнения нужных указаний. Поэтому все страны Европы живут хуже, чем когда были вне еврозоны, со своей валютой…» — пишет vagabond.

«Ну и отличненько. Европейский союз на пути распада. Побольше бы у них было ссор и противоречий, чтобы эта гнилая клоака распалась и каждый жил на свои как хочет», — отреагировал Олег.

«Да, демократия — она такая… Все имеют право голоса! Кроме тебя, тебя и тебя. И еще тому передайте, чтоб вообще сюда не приходил!..» — иронизирует Натали.

«Вот она, настоящая свобода. Вы имеете право поступать как хотите, пока вы хотите так, как хотим мы», — подытожил Andrey.

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