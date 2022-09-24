Лос-Анджелес, США, , 16:54 — REGNUM Актёр Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин снова вместе. Об этом сообщил Page Six, ссылаясь на свой источник.

Сильвестр Сталлоне Georges Biard

По словам инсайдера, Сталлоне и Флавин удалось встретиться и «уладить свои разногласия». «Они оба очень счастливы», — добавил источник.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа 2022 года Дженнифер Флавин подала документы на развод со Сталлоне спустя 25 лет брака. Причиной их конфликта стала «преднамеренная растрата» актёром семейного капитала.

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