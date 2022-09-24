Донецк, , 16:52 — REGNUM В Донецке произошёл пожар в торговом центре (ТЦ) «Золотое кольцо». Об этом 24 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Пожар Pixabay.com

«По свидетельствам очевидцев, произошло возгорание в ТЦ «Золотое кольцо», — написал Кулемзин.

Он добавил, что в настоящее время уточняются подробности произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.