Москва, 24 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о продлении договора об аренде узла российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под белорусскими Барановичами. Документ опубликован 24 сентября на официальном портале правовой информации.

Mil.ru Радиолокационная станция «Волга»

Речь идёт о продлении действия межправительственного соглашения о завершении строительства, использовании и содержании радиотехнического узла «Барановичи», расположенного на территории Белоруссии. Протокол к соглашению стороны подписали 2021 года в Москве.

Прежняя договорённость была заключена на 25 лет, её срок истёк 30 мая 2021 года. Согласно новому документу, соглашение между Россией и Белоруссией будет действовать ещё 25 лет.

В пояснительной записке указано, что белорусская сторона безвозмездно передаёт в пользование России «недвижимое имущество узла «Барановичи» и земельный участок, на котором он расположен». Россия финансирует использование и содержание радиотехнического узла.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельный радиотехнический узел «Барановичи» с радиолокационной станцией (РЛС) «Волга» начали строить в Брестской области Белоруссии в 1984 году. Затем проект законсервировали, в 1997 году возобновили строительство, а в 2003 году поставили РЛС на боевое дежурство. РЛС участвует в обнаружении баллистических ракет, космических объектов и контроле над районами патрулирования субмарин стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

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