Донецк, , 16:46 — REGNUM «Попыткой сорвать референдум» назвал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обстрел Донецка ВСУ, в результате которого погиб один человек и трое получили ранения.

Денис Пушилин Council.gov.ru

«Противник пытается доступными ему способами сорвать референдум, запугать людей. Были две волны обстрелов центра Донецка, к сожалению, есть трое раненых и один погибший», — отметил Пушилин.

В пятницу, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет проходить пять дней, до 27 сентября. Референдумы проходят по инициативе общественности этих регионов. Люди считают, что вхождение в состав РФ обезопасит их от обстрелов со стороны вооружённых формирований, оружие которым поставляет НАТО.