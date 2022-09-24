Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Актриса Констанс Ву заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны продюсера сериала «Трудности ассимиляции». Об этом 24 сентября пишет Deadline.

Цитата из телеинтервью Констанс Ву

Ву в недавнем интервью рассказала, что продюсер шоу, работавший в период с 2015 по 2020 годы, якобы «контролировал» её, дотрагивался до её интимных мест и вёл себя неподобающе. «Я очень долго держала рот на замке относительно сексуальных домогательств и запугиваний, которые я получила во время съёмок первых двух сезонов шоу. После их выхода, когда шоу имело успех, я перестала бояться потерять работу, именно тогда я смогла начать говорить «нет» домогательствам и «нет» запугиванию», — поделилась актриса.

Добавим, что Ву не называла имя своего предполагаемого обидчика. В компании 20th Television, которая продюсировала шоу «Трудности ассимиляции», ситуацию не комментировали.