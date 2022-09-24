Москва, 24 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за военные преступления.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент подписал закон, устанавливающий наказание за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Закон также вводит наказание за дезертирство, неявку на военную службу по призыву, добровольную сдачу в плен или отказ от участия в боевых действиях. За эти преступления предусмотрена санкция в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В Уголовный кодекс внесены поправки о том, что совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим вину обстоятельством.

За отказ участвовать в военных или боевых действиях и неисполнение подчинённым приказа начальника, отданного в тех же условиях, повлекший «тяжкие последствия», предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.