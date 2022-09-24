В КС «Единой России» направлен законопроект о добровольцах гуммиссий
Москва, 24 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») предложил приравнять статус добровольцев гуманитарных миссий к статусу участников боевых действий.
Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в координационный совет партии «Единая Россия», сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев во время своего выступления на брифинге Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ).
Депутат Госдумы добавил, что помощь на территориях уже оказали 832 волонтёра, они отработали в общей сложности 104 748 часов волонтерской помощи и добрых дел. Волонтёры оказывают медицинскую помощь, занимаются восстановлением памятников и городской инфраструктуры, распределяют и доставляют гуманитарные грузы, проводят мероприятия для детей, проводят психологические консультации для жителей.
Депутат также отметил, что на следующей неделе в Госдуме будут рассмотрены законопроекты, которые распространят льготы и выплаты, предусмотренные для участников СВО, на мобилизованных граждан.