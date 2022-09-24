Москва, 24 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») предложил приравнять статус добровольцев гуманитарных миссий к статусу участников боевых действий.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в координационный совет партии «Единая Россия», сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев во время своего выступления на брифинге Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ).

«Считаю, что статус «участника боевых действий» и положенные им государственные гарантии правильно распространить и на добровольцев, системно участвующих в гуманитарных миссиях. Шесть месяцев с момента выхода Указа президента вместе с «Единой Россией» и партнерами мы организуем на Донбассе и освобождённых территориях работу психологов, педагогов, врачей, строителей и других специалистов, которые так же с риском для жизни едут восстанавливать мирную жизнь. Больше тысячи добровольцев уже приняли участие в миссиях, многие находятся там все это время. Обсудил предложение с председателем Комитета по обороне Андреем Картаполовым. Вместе с Игорем Кастюкевичем подготовили соответствующие изменения в федеральный закон», — написал в своём телеграм-канале Артём Метелев .

Депутат Госдумы добавил, что помощь на территориях уже оказали 832 волонтёра, они отработали в общей сложности 104 748 часов волонтерской помощи и добрых дел. Волонтёры оказывают медицинскую помощь, занимаются восстановлением памятников и городской инфраструктуры, распределяют и доставляют гуманитарные грузы, проводят мероприятия для детей, проводят психологические консультации для жителей.

Депутат также отметил, что на следующей неделе в Госдуме будут рассмотрены законопроекты, которые распространят льготы и выплаты, предусмотренные для участников СВО, на мобилизованных граждан.