Донецк, 24 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли населенные пункты Зайцево, Горловка, Донецк и Гольмовский.