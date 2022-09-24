Вашингтон, 24 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден наградил британского исполнителя Элтона Джона Национальной медалью за заслуги в сфере гуманитарных наук. Об этом 24 сентября пишет Variety.

David Shankbone Элтон Джон

По словам Байдена, Джон заслужил эту награду, так как «тронул души» американцев своим «мощным голосом». После награждения артист дал концерт на лужайке возле Белого дома перед 2 тыс. зрителей.

ИА REGNUM напоминает, что Элтон Джон был назначен Командором Ордена Британской империи в 1995 году. За свою благотворительную работу певец был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II 24 февраля 1998 года.