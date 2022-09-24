Чебоксары, 24 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Депутат Чебоксарского горсобрания и член «Справедливой России — За правду» отправился исполнять гражданский долг в рядах ВС России, сообщила секретарь президиума Центрального совета партии Анастасия Павлюченкова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Это Юра Богданов, депутат Чебоксарского городского Собрания, член партии «Справедливая Россия — За правду, член «Молодежь Справедливой России. Сегодня он отправится исполнять свой гражданский долг в рядах Вооруженных сил РФ», — написала Анастасия Павлюченкова на своей странице во « ВКонтакте ».

Она добавила, что Юрий Богданов из тех людей, кто «не говорит о патриотизме, но показывает его на собственном примере».