Москва, , 16:27 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано почти 10 авиарейсов. Об этом 24 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:25 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 13 мм осадков выпало в Москве в ночь на 24 сентября, что составляет пятую часть от месячной нормы.