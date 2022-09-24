Тегеран, , 16:38 — REGNUM Решение властей б. УССР понизить в Иране уровень дипломатического представительства не останется без соответствующего ответа со стороны Тегерана. Об этом официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи заявил 24 сентября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим 23 сентября принял решение лишить аккредитации посла Ирана и сократить дипперсонал посольства в Киеве. В. Зеленский поручил МИД отреагировать на якобы применение против ВСУ оружия иранского производства.

«Тегеран пойдет на соответствующие меры в ответ на этот демарш. Мы советуем Киеву воздерживаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между [б. УССР] и Ираном», — сказал Чафи, выразив сожаление в связи с решением Киева.

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