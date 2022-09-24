Тегеран, 24 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Решение властей б. УССР понизить в Иране уровень дипломатического представительства не останется без соответствующего ответа со стороны Тегерана. Об этом официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи заявил 24 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим 23 сентября принял решение лишить аккредитации посла Ирана и сократить дипперсонал посольства в Киеве. В. Зеленский поручил МИД отреагировать на якобы применение против ВСУ оружия иранского производства.

«Тегеран пойдет на соответствующие меры в ответ на этот демарш. Мы советуем Киеву воздерживаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между [б. УССР] и Ираном», — сказал Чафи, выразив сожаление в связи с решением Киева.

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