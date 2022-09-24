Энергодар, Бывш. УССР, , 16:23 — REGNUM Киевские боевики атаковали штаб движения «Мы вместе с Россией» в городе Энергодаре в первый день проведения референдума в Запорожской области. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба штаба в телеграм-канале.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В движении заявили, что 23 сентября на волонтёрский штаб было совершено очередное циничное нападение. С беспилотников на здание сбросили мины с дополнительными обвесами.

«Террористы ВСУ планировали, что гайки разлетятся максимально далеко, поразив как можно больше людей и объектов», — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются. В штабе работают десятки добровольцев, сотни людей приходят туда каждый день за гуманитарной помощью, добавили в пресс-службе.

Читайте также: ВСУ целятся в районы Энергодара, в которых есть избирательные участки