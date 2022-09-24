Москва, 24 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Госдуме призвали губернаторов признавать ошибки, сделанные в рамках частичной мобилизации, и своевременно их исправлять.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

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«Остаётся убедительно призвать глав всех субъектов Федерации изучить и последовать хорошему примеру признания возникшей проблемы, своевременной корректировки допущенных ошибок, купирования социальной напряженности там, где её вообще не должно и не могло быть», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«И, что также немаловажно, предотвращения любых проявлений недоверия к администрациям — на всех уровнях, вплоть до высшего, в откровенно непростое для России время», — добавил парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поручил местным властям разобраться с военкоматами, забирающими граждан, не подлежащих частичной мобилизации.