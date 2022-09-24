Донецк, 24 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:25 — населенный пункт Калиново — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли четыре населенных пункта в ДНР.