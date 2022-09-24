Донецк, 24 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике не зафиксировано нарушений на референдуме, заявил 24 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, в ДНР аккредитованы наблюдатели из ряда государств, включая Италию и ЮАР.

«По той информации, которая у меня есть со стороны наблюдателей, в том числе международных, нарушений не зафиксировано», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам наблюдателей, все происходит максимально открыто и легитимно, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что властям ДНР не важно мнение стран Запада о проводимом в республике референдуме о воссоединении с РФ, так как они заранее заявили, что не признают его результаты.

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