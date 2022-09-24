Донецк, 24 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Населенные пункты Зайцево, Горловка, Донецк и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:00 — населенный пункт Кирово — населенный пункт Зайцево: произведено четыре выстрела из танка; 15:00 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено восемь мин калибра 120 мм; 15:00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 15:10 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Яковлевку.