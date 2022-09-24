Москва, 24 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России в связи с переходом на другую работу, сообщили 24 сентября в российском оборонном ведомстве.

Admoblkaluga.ru Министерство обороны РФ

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — сообщили в Минобороны.

Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.