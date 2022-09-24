Москва, 24 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о службе в войсках России иностранных граждан.

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Предусматривается для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения условия о проживании на территории страны со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно, а также без представления вида на жительство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законом также сокращается с пяти до года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины.

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