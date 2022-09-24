Лос-Анджелес, США, , 16:05 — REGNUM Актёр Джеймс Эрл Джонс перестанет озвучивать Дарта Вейдера в медиафраншизе «Звёздные войны». Об этом 24 сентября сообщает Deadline.

Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер BagoGames

По данным издания, артист передал права на свой голос компании Lucasfilm. Чтобы воссоздать его кинематографисты будут использовать технологии искусственного интеллекта.

ИА REGNUM напоминает, что Джеймс Эрл Джонс начал работу во франшизе «Звёздные войны» в 1977 году. Последним проектом с его участием стал сериал «Оби-Ван Кеноби».

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован топ-10 лучших триллеров 2022 года по версии Letterboxd