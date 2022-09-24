Джакарта, 24 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Крупнейший производитель электроники Тайваня Foxconn и индонезийская угледобывающая компания Indika Energy объявили о создании совместного предприятия по производству электрических автомобилей и аккумуляторов для них. Об этом представители Foxconn рассказали Nikkei Asia.

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Первоначальные инвестиции Foxconn в совместное предприятие составят $1,7 млн. Тайваньский гигант получит 40% акций новой компании.

На первом этапе совместное предприятие Foxconn и Indika Energy займётся разработкой литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Далее будет запущено производство электрических автобусов и других коммерческих автомобилей.

Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля — важного компонента аккумуляторов для электромобилей. Правительство Индонезии в последние годы активно привлекает иностранные компании для развития местной отрасли производства электрических авто и компонентов для них.

В правительстве Индонезии рассчитывают, что к 2030 году в стране будет эксплуатироваться 2 млн электромобилей и 13 млн электрических мотоциклов. Глава Пурбаджа Пантья Indika Energy отметил, что новый проект поможет достичь этих целей.