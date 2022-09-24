Москва, 24 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон 20 сентября, Совфед одобрил 21 сентября.

Прежде всего, в Уголовный кодекс России (УК) вводятся понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».

Вводятся изменения в УК, согласно которым за мародерство будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. За дезертирство — лишение свободы до 7 лет. За отказ выполнять приказ будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Возрастают меры ответственности за отказ от ведения боевых действий или военных действий, за самовольное оставление части, за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

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