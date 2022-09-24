Донецк, , 15:54 — REGNUM Раненые бойцы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в республиканском травматологическом центре принимают участие в референдуме о воссоединении с Россией. Об этом 24 сентября сообщает телеграм-канал «Будем жить».

Флаг ДНР Цуканов М.В

Уточняется, что для того, чтобы раненые военные ДНР смогли участвовать в голосовании, к ним выехала участковая комиссия.

«Гордость, что население наше будет в безопасности наконец-то, и мы вернемся домой, на Родину», — сказал один из бойцов в ответ на вопрос, что он чувствует, принимая участие в голосовании.

«Я чувствую Россию, потому что я все время был за нее, а она за нас. Мы единое целое, Россия нас не оставит», — поддержал его другой боец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Александр Волга рассказал, что при обстрелах Энергодара киевские боевики целятся в районы, в которых расположены избирательные участки, где проходит референдум по вопросу воссоединения.