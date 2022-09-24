Курган, , 15:43 — REGNUM В Курган привезут кошек, пострадавших во время спецоперации. Об этом сообщает портал 45.ru.

На закате Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США

Пушистых беженцев привезут донецкие активисты, которые спасают кошек из огня СВО. Руководитель приюта «Кошкин Дом Донецк» Евгения Михайлова сообщила, что вместе с мужем увозит животных с мест боевых действий в российские города.

Пушистиков вывозят из Мариуполя, Попасной, Рубежного, сейчас животные начали поступать с линии боев из Угледара. Найденных животных сначала держат на базе, там их лечат.

«Загружаем животных в свой «Ларгус» и увозим. Максимально загружали 44 кошки. Можем уплотнить до 50. По пути их забирают волонтёры. Более 100 животных таким способом привезли в Иваново, Москву, Псков. Приют в Кургане заберёт 30 животных», — пояснила Евгения.

На вопрос, чем отличаются кошки из Донбасса от бездомных российских, Евгения пояснила, что семьи, которые берут в России спасённых донбасских пушистиков, «они берут не кота, они берут хвостатого беженца, чтобы спасти душу, которая погибает на развалинах».