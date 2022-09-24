Курган, 24 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Курган привезут кошек, пострадавших во время спецоперации. Об этом сообщает портал 45.ru.

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США На закате

Пушистых беженцев привезут донецкие активисты, которые спасают кошек из огня СВО. Руководитель приюта «Кошкин Дом Донецк» Евгения Михайлова сообщила, что вместе с мужем увозит животных с мест боевых действий в российские города.

Пушистиков вывозят из Мариуполя, Попасной, Рубежного, сейчас животные начали поступать с линии боев из Угледара. Найденных животных сначала держат на базе, там их лечат.

«Загружаем животных в свой «Ларгус» и увозим. Максимально загружали 44 кошки. Можем уплотнить до 50. По пути их забирают волонтёры. Более 100 животных таким способом привезли в Иваново, Москву, Псков. Приют в Кургане заберёт 30 животных», — пояснила Евгения.

На вопрос, чем отличаются кошки из Донбасса от бездомных российских, Евгения пояснила, что семьи, которые берут в России спасённых донбасских пушистиков, «они берут не кота, они берут хвостатого беженца, чтобы спасти душу, которая погибает на развалинах».