Афины , 24 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Межправительственная комиссия ЮНЕСКО поддержала требование Греции о возвращении в Афины скульптур Парфенона из Британского музея в Лондоне, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

A.Savin Парфенон

Мицотакис отметил, что это требование поддержало подавляющее большинство государств — членов ООН. Он выразил уверенность в том, что в конечном итоге Греции удастся вернуть вывезенные из Парфенона скульптуры.

Часть скульптур из главного храма в древних Афинах была вывезена в Лондон ещё в начале XIX века. Британский посол в Константинополе Томас Брюс лорд Элгин вывез около половины уцелевших скульптур храма, воспользовавшись разрешением на работу с древностями Афинского акрополя, полученным от властей Османской империи.

Греческие власти ранее неоднократно требовали от правительства Великобритании возвращения вывезенных Элгином шедевров античного искусства. Сейчас эти скульптуры хранятся в Британском музее, который выкупил их у лорда Элгина.