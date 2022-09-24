Москва, , 14:25 — REGNUM Заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу. Издание MOS NEWS подвело итоги многолетней работы военачальника, которая сыграла важную роль в создании современных Вооруженных сил Российской Федерации.

Дмитрий Булгаков с самого начала выбрал сферу обеспечения тыла, поступив после школы в Вольское высшее военное училище. В дальнейшем — будущий замминистра обороны уделял большое внимание своему обучению и научной работе, в итоге став доктором экономических наук, членом Академии Военных наук Российской Федерации и членом-корреспондентом Академии Гуманитарных наук, написав более 70 научных трудов и публикаций.

Теоретическая база, полученная Булгаковым, успешно решить большое количество сложных и амбициозных задач. Так, например, именно он занимался созданием военной инфраструктуры в Арктике, снабжением российской группировки войск в Сирии по воздуху и морем, строительством железной дороги в обход территории бывш. УССР после событий 2014 года, что обеспечило транспортную безопасность нашей страны и в настоящее время способствует проведению специальной военной операции.