Энергодар, Бывш. УССР, , 15:31 — REGNUM При обстрелах Энергодара киевские боевики целятся в районы, в которых расположены избирательные участки, где проходит референдум по вопросу воссоединения Запорожской области с Россией. Об этом 24 сентября рассказал глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«(ВСУ целятся) по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение в данный момент», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты вновь обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области.