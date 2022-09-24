24 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Протест — явление для Ирана не новое. В последние годы беспорядки в стране связаны главным образом с экономикой. Однако на этот раз в Иране стали активно распространяться слухи о состоянии здоровья 83-летнего верховного лидера Али Хаменеи и начала обсуждаться кандидатура его потенциального преемника.

Станислав Тарасов, , 15:57 — REGNUM После того как Иран на фоне срыва переговоров с США по ядерной сделке получил статус полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а президент Ирана Ибрахим Раиси провел в Нью-Йорке ряд важных встреч, в частности, с генсеком ООН Антонио Гутеррешем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступил с сильной речью на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, многие чувствующие иранскую и региональную ситуацию эксперты предполагали, что «определенные внутренние и внешние силы предпримут попытку расшатать внутриполитическую ситуацию в Иране».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Американское издание EurasiaNet указывало на следующие факты. Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе сопровождалось «неожиданно» вспыхнувшей информационной войной между Азербайджаном и Ираном. Она связывалась с намерениями Баку построить так называемый Зангезурский коридор. В Иране есть силы, которые этим недовольны, предполагая, что Азербайджан «может силой отторгнуть от Армении эту территорию, если не удастся добиться желаемого согласия Еревана мирными средствами», что способно заблокировать границу между Ираном и Арменией. В ответ, пишет EurasiaNet, «Баку стал все ближе подходить к открытой поддержке отделения от Ирана многочисленного азербайджанского меньшинства, проживающего на севере страны». В свою очередь иранские эксперты утверждали, что «в эскалации отношений между странами заинтересованы США и Израиль». Поэтому были предположения, что «кто-то готовит политические волнения именно в Иранском Азербайджане».

Но «рвануло» по другому сценарию. При загадочных обстоятельствах в Тегеране последовала смерть этнической курдянки Махсы Амини, задержанной полицией нравов. После чего, как пишут некоторые российские и почти все западные СМИ, «всколыхнулся весь Иран и по стране прокатилась мощная волна протестов против жестких религиозных законов и засилья духовенства». Но тут необходимо ввести уточнения принципиального свойства. Когда россияне стали сдавать свои купленные туристические туры в Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что «главным образом массовые протестные акции охватили районы Курдистана», а «ситуация в других регионах Ирана остается спокойной». Раиси поручил в срочном порядке провести официальное расследование причин смерти Амини.

Протестующие студенты университета Амира Кабира Darafsh

До сих пор наиболее активно курдская карта разыгрывалась в Турции, в Иране и в Сирии, хотя хорошо известно, что ее, как камень за пазухой, чтобы при нужном случае швырнуть в Иран, держат США и Израиль. Вообще в целом протест — явление для Ирана не новое. Правда, в последние годы беспорядки в стране связаны главным образом с ухудшающейся из-за санкций экономикой. Однако на этот раз одновременно в Иране стали активно распространяться слухи о состоянии здоровья 83-летнего верховного лидера Али Хаменеи и начала обсуждаться кандидатура его потенциального преемника. Затем последовали соответствующие комментарии высокопоставленных американских чиновников и некоторых европейских политиков с обвинениями в адрес Тегерана в очередном нарушении прав человека, и о том, что, как пишет The New York Times, «политическая ситуация в Иране остается нестабильной». Именно такая завязанная на курдской проблеме версия подхвачена в иранских оппозиционных соцсетях и в западных СМИ.

Али Хаменеи Официальное интернет-представительство президента России

Потому нельзя исключать, что инцидент с Амини является спланированным действием, разыгранным на фоне каких-то важных связанных с Ираном, но пока еще публично не обозначенных событий. Возможно, многие курдские и террористические группы при поддержке Запада и Израиля решили направить свои усилия против Тегерана, чтобы нивелировать его внешнеполитические успехи. Это может быть и следствием кризиса в США и ЕС, усугубившегося после начала специальной военной операции России на б. УССР. Европе предстоит очень трудная зима, поэтому ей нужен ближневосточный газ, чтобы компенсировать потерю российского. Для этого необходимо договариваться с Ираном, чтобы отговорить его предъявлять свои претензии к США. Возможно также и то, что происходит рецидив столкновения интересов в самом Иране между так называемыми либералами и консерваторами.

Пока же начальника отдела полиции нравов, чьи сотрудники задержали Амини, уволили. Поможет ли это остудить пыл протестов, покажет время.