Белгород, , 15:22 — REGNUM Беженцы из Луганска и Донецка, проголосовавшие на выездном избирательном участке в Белгороде, надеются, что по итогам референдума их регионы будут с Россией как «одна держава». Об этом они рассказали 24 сентября, после того как проголосовали.

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«Проснулись и начала рассказывать девчонкам что такое референдум, говорю, это голосование, где Луганск официально пристроится к России, и мы будем теперь как одна большая держава. Ждали, надеялись все восемь лет что это произойдет, это помощь, это единая держава и только за», — рассказала беженка из Луганска Елена Михайлова корреспонденту РИА Новости.

Ранее председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев сообщил, что на территории Белгородской области будут работать зарубежные комиссии, три по ДНР, три по ЛНР и по одной комиссии по Херсонской и Запорожской областей.