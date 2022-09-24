Новая Каховка, Бывш. УССР, , 15:16 — REGNUM ПВО вновь работает в Новой Каховке в Херсонской области из-за ракетного обстрела, уже прозвучало не менее 14 взрывов. Об этом сообщили власти района.

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Это третий обстрел за сутки.

«15:00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более 14 воздушных взрывов», — отмечается в сообщении администрации района.