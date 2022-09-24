Москва, 24 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. 35-летний российский триатлонист Дмитрий Полянский перенес операцию на ключице после того, как его сбила машина во время велосипедной тренировки в Москве на прошлой неделе.

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«Операцию мне сделали позавчера, ключица, как мне сказал доктор, разбилась как хрустальная ваза. Собирали ее три часа, но заверили, что все заживет, переживать не стоит. Врачи отводят порядка месяца на срастание костей и два месяца на полную реабилитацию, но я постараюсь ускорить этот срок. Этот сезон практически и так был закончен, оставался только один старт в Сочи, к которому я готовился. Я ничего не пропущу и до конца года надеюсь восстановиться и начать подготовку к следующему сезону», — цитирует Полянского издание ТАСС.

Дмитрий Полянский становился победителем Кубка России 2005 года среди юниоров, чемпионом Европы 2009 года среди юниоров, и трехкратным чемпионом России по триатлону в 2007, 2013 и 2014 годах.