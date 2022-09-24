Донецк, , 15:14 — REGNUM Властям Донецкой Народной Республики (ДНР) не важно мнение стран Запада о проводимом в республике референдуме о воссоединении с РФ, так как они заранее заявили, что не признают его результаты. Об этом 24 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (страны Запада — ред.) начали заявлять еще до начала референдума [что не признают его результаты], то есть их не интересуют результаты, их не интересует мнение наших людей, их ничего интересует, они для себя уже четко определили свою стратегию и информационных заявлений, и политических заявлений. Для нас важно, что думают наши люди, для нас важно, как к этому относится Россия», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что по данным наблюдателей, включая международных, на данный момент на референдуме не выявлено нарушений и голосование проходит легитимно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что явка в первый день референдума по вопросу воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией показала более чем хороший результат