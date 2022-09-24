Москва, 24 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») проведет встречу с замглавы Минэкономразвития РФ Татьяной Илюшниковой, чтобы обсудить идеи по поддержке индивидуальных предпринимателей, которые будут мобилизованы.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сейчас начнём встречу с заместителем министра экономики России Татьяной Илюшниковой. Задача — подготовить проект закона о мерах по поддержке индивидуальных предпринимателей, которых коснулась мобилизация», — отметил Топилин в своём телеграм-канале.

Ранее глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин рассказал ИА REGNUM о разработке мер, которые помогут мобилизованным индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам сохранить бизнес.

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