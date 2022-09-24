24 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 15:48 — REGNUM Ряд СМИ, о существовании которых в мире ещё накануне никто не знал, пишет о возможном госперевороте в Китае. Якобы на важных совещаниях не видно председателя КНР Си Цзиньпина и главы МИД Ван И, а в стране происходят удивительные события. Например, массовая отмена авиарейсов. Тему охотно подхватили социальные сети, она обрастает как снежный ком.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Триггером для паники стала статья-вопрос «Находится ли Си Цзиньпин под арестом?», опубликованная индийским порталом Tfiglobalnews. Авторы материала пишут, что «китайские пользователи сети заполонили социальные сети сообщениями о том, что Пекин находится под военным захватом. Однако мир понятия не имеет о том, что происходит, потому что город в конечном итоге отрезан от мира». Утверждается, что Си Цзиньпин был задержан в аэропорту после возвращения из Самарканда «и, скорее всего, в настоящее время содержится под домашним арестом в доме Чжуннаньхая». В качестве подтверждения этой версии они ссылаются на отмену авиарейсов в Китае, а также присутствие на одном из важных заседаний чиновника, которого ранее уволил Си.

Эта версия, не нашедшая ни одного подтверждения, быстро перекочевала в тайваньские и другие СМИ и мгновенно охватила мировые соцсети. Пользователей не смутил даже факт, что «арестованный» Си Цзиньпин уже участвовал в публичных мероприятиях в Китае после возвращения с саммита ШОС.

Оранжевый сценарий в Поднебесной — заветная мечта Вашингтона. Оставим проверку аргументов и поиски правды специалистам по китайской повестке. Но на что стоит обратить внимание? Вброс появился между завершившимся саммитом ШОС и съездом Компартии Китая, который состоится 16 октября и где будет избран новый председатель КНР. Станет ли им Си Цзиньпин или победу одержат его оппоненты из проамериканского лобби — пока вопрос. И многое зависит от событий, которые сейчас происходят.

Саммит ШОС в Самарканде. 2022 sectsco.org

Чтобы усилить позиции своих сторонников в Пекине, США спровоцировали Тайваньский кризис и пытались подтолкнуть стороны к началу боевых действий. Безусловно, операцию по освобождению Тайваня от сил сепаратистов Китай готовит, однако конфликт может получиться кровопролитным, учитывая, что Тайбэй снабжается западным оружием не хуже Киева. Но КНР не привыкла к военным конфликтам. Потери в ходе боевых действий станут национальной трагедией. И народная боль превратится в геополитический инструмент в руках противников нынешнего курса.

Второе обстоятельство — объявленная в России частичная мобилизация. Указ подписан после завершения саммита в Самарканде, после переговоров президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Что на них обсуждалось, покрыто тугой завесой. Однако решение о мобилизации и предупреждение российского лидера о розе ветров в случае угроз России говорят о решительности Москвы бороться до победы. И очевидно, что главный союзник, Пекин, её в этом поддерживает. Значит, никаких успехов у Запада пока нет, несмотря на внушительные санкции и перегруппировку войск РФ на харьковском направлении.

Третье обстоятельство — приближающаяся рецессия в Евросоюзе. О том, что она неизбежна в ближайший год, говорят опрошенные Bloomberg эксперты. Они оценивают такую вероятность в 80%. Спад в экономике, конечно, скажется на социальном положении жителей. Но в первую очередь он означает бегство капиталов. Из затухающей европейской территории крупные инвестиции перекочуют туда, где не так всё плохо. Куда?

Иван Творожников. Нищие. 1889

США, спровоцировавшие конфликт в Европе, надеются, что к ним. Но в этом есть сомнения, поскольку и Соединённые Штаты имеют проблемы в экономике. И тоже рискуют оказаться в рецессии. Альтернатива — азиатские рынки, а именно устойчивый Китай и стремительно прибавляющая Индия.

Массовый переезд европейских предприятий в страны ШОС станет окончательным крахом Запада. Рыночных способов остановить его нет. Но когда это останавливало США?

И поэтому материал об «аресте» Си Цзиньпина извне не кажется уж совсем неправдоподобным.