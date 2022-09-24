Париж, , 15:00 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Франции по футболу Усман Дембеле может пропустить матч Лиги наций УЕФА со сборной Дании. Об этом 24 сентября сообщает издание L’Equipe.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, Дембеле пропустил тренировку национальной команды из-за травмы икроножной мышцы.

Сборная Франции сыграет со сборной Дании 25 сентября. Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.