Донецк, 24 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Явка в первый день референдума по вопросу воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией показала более чем хороший результат. Об этом 24 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Это более чем хороший результат. Мы даже не ожидали в первый день такого процента по явке. Вчера мы зафиксировали явку на уровне 23,64%, это достаточно серьёзно», — сказал он, говоря об итогах первого дня референдума.

Также Пушилин уточнил, что в ходе голосования видно воодушевление жителей республики, которые испытывают только радость от этого долгожданного события.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин заявил, что безоговорочно поддерживает решение президента РФ о проведении референдума ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.