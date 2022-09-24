Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Комиссия по международной торговле США (FTC) начала расследование в связи с возможным нарушением патентного права южнокорейской компанией Samsung Electronics. Об этом сообщает Korea Times.

Samsung DennisM2

Расследование начато в связи с жалобой базирующейся в Атланте компании Manufacturing Resources International (MRI). Представители MRI обвинили Samsung в нарушении пяти патентов.

В сообщении FTC отмечается, что затронутые патенты касаются систем охлаждения электронных дисплеев, которые используются для цифровой наружной рекламы. В Samsung отказались комментировать эту жалобу.

Samsung Electronics в последние годы нарастила своё присутствие на рынке уличных электронных дисплеев. В частности, в США экраны Samsung использовались для оснащения стадиона New York Mets и стадиона SoFi Stadium.

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