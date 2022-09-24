Москва, , 14:58 — REGNUM Киевский режим задействует все ресурсы, чтобы сорвать референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, основные инструменты — террор и дезинформация. Об этом 24 сентября заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«[Киев] задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы сорвать референдумы. Основная стратегия киевского режима — это террор и распространение массовой дезинформации», — отметила она Мизулина на брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Мизулина добавила, что продолжаются обстрелы мирного населения на территориях, где проходят референдумы, а также активно распространяются фейки о всенародном голосовании в интернете. По словам Мизулиной, поведение киевской власти в этой ситуации показывает, что Киев испугался.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.