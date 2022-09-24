Москва, , 14:57 — REGNUM Аргументы Минэкономразвития о необходимости повышения на 9% тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги абсолютно несостоятельное, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тарифы вырастут на 9%, согласно подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

Кошелев пояснил, что буквально месяц назад регионам в рамках модернизации инфраструктуры ЖКХ было выделено 102 млрд рублей.

«Получается этих денег недостаточно? Но их даже не начали тратить! То есть министерство не способно выполнить простой прогнозный расчет. А что тогда говорить о реализации основных задач, которые стоят перед ведомством? Министерство экономического развития за экономическое развитие явно не отвечает совсем», — отметил он в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что вместо принятия решений по стимулировании различных отраслей экономики, обеспечения преференций и благоприятных условий для предпринимателей, и, как следствие, кратного увеличения производств, создания новых рабочих мест, роста налоговых отчислений и ВВП, министерство превратилось в организацию статистики и теоретической методологии.

«При правильной работе министерства доходы населения должны расти уверенными темпами, опережающими инфляцию, и, в частности, рост коммунальных платежей. Но Минэк будто специально делает все наоборот. В условиях специальной военной операции и мобилизации это просто недопустимо», — заключил Кошелев.

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